Агро-строительные технологии
Промышленные и фермерские теплицы
Проектируем и производим эффективные и долговечные фермерские и промышленные тепличные комплексы площадью от 1000 м² для выращивания сельскохозяйственной продукции. Используем технологию ЛСТК и покрытие из сотового поликарбоната толщиной 10 мм.
Индивидуальный проект исключительно под ваши задачи
Наши агрономы ещё до изготовления теплицы составят план с учётом особенностей вашей сельхозкультуры и помогут уже в первом сезоне добиться высокой урожайности!
Каркас из ЛСТК Срок службы – не менее 20 лет. Недорогие, современные и быстрые в сборке конструкции, обладающие рядом преимуществ.
Полив и увлажнение Рассчитаем, установим и смонтируем самостоятельно для любых культур выращиваемых в теплицах.
Монтаж Надёжная конструкция с идеальной геометрией. Простая и оперативная сборка, а также квалифицированные монтажники.
Фундамент Спроектируем фундамент для Вашей теплицы, учитывая климатическую зону.
Вентиляция и свет Обеспечивается необходимое поступление влаги и тепла. Подберём осветительную систему.
Отопление Рассчитаем потребляемую мощность и топливо. Автоматизируем систему отопления.
Галерея
Наши работы
Более 50 тепличных комплексов спроектировано и построено нами в России и СНГ.
Благодаря нашему подходу наши тепличные комплексы имеют неоспоримые преимущества по сравнению с аналогами на российском и международном рынках.
от 1 года
Окупаемость
+35%
Урожайность
-45%
Издержки
более 20 лет
Срок службы
Инвесторам
Инвестиционные проекты
Инвестиционный проект по строительству современного высокотехнологичного тепличного комплекса производственной площадью 20,0 гектар для выращивания овощной продукции.